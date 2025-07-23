Міністр енергетики США назвав заходи для припинення війни Росії проти України

Запровадження санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "цілком реальною можливістю".

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це величезний тиск на Росію", - сказав Райт в інтерв'ю в програмі "Спеціальний репортаж із Бретом Байєром" на каналі Fox News.

Президент Дональд Трамп заявив цього місяця, що Вашингтон може ввести 100%-ві мита для покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною. Термін ультиматуму спливає на початку вересня.

"Це найбільший тиск, який ви можете на них чинити", - сказав Райт.

США є найбільшим у світі виробником нафти і газу, і, за словами Райта, ця позиція означає, що США можуть вжити заходів, які раніше були немислимі.

"Ми можемо робити те, чого раніше не могли", - сказав він.

Незважаючи на цю позицію, адміністрація Трампа поки що не ввела великих нафтових санкцій проти Росії, вважаючи за краще запровадити їх проти виробника ОПЕК, Ірану, після того як президент вступив на посаду вдруге в січні.