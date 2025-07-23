Міністр енергетики США назвав заходи для припинення війни Росії проти України
Запровадження санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "цілком реальною можливістю".
Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це величезний тиск на Росію", - сказав Райт в інтерв'ю в програмі "Спеціальний репортаж із Бретом Байєром" на каналі Fox News.
Президент Дональд Трамп заявив цього місяця, що Вашингтон може ввести 100%-ві мита для покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною. Термін ультиматуму спливає на початку вересня.
"Це найбільший тиск, який ви можете на них чинити", - сказав Райт.
США є найбільшим у світі виробником нафти і газу, і, за словами Райта, ця позиція означає, що США можуть вжити заходів, які раніше були немислимі.
"Ми можемо робити те, чого раніше не могли", - сказав він.
Незважаючи на цю позицію, адміністрація Трампа поки що не ввела великих нафтових санкцій проти Росії, вважаючи за краще запровадити їх проти виробника ОПЕК, Ірану, після того як президент вступив на посаду вдруге в січні.
Ультиматум Трампа
Нагадаємо, Трамп 14 липня дав Путіну 50 днів для того, щоб припинити військові дії проти України. В іншому разі президент США пообіцяв запровадити проти РФ жорсткі санкції, які торкнуться також покупців російської нафти.
Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що Трамп має намір "надерти зад" Путіну, і тому краще якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Грем також заявив, що США розчавлять економіку Китаю, Індії та Бразилії, якщо ці країни продовжать купувати дешеву російську нафту.
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