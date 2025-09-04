RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Российская экономика вышла в ноль: глава Сбербанка объявил о начале стагнации

Фото: Герман Греф (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась. Наблюдается состояние "технической стагнации".

Об этом заявил глава крупнейшего банка РФ Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам", - сказал Греф на "Восточном экономическом форуме" во Владивостоке.

Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках. В результате деловая активность замедлилась.

Роль ключевой ставки

Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. В настоящее время она составляет 14%, и этого уровня недостаточно для стимулирования кредитования.

По его оценке, оживление экономики возможно только при снижении ставки ниже 12%. В противном случае риски рецессии, т.е. падения экономки будут возрастать.

Греф подчеркнул, что важной является даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.

Прогноз по кредитам

Глава Сбербанка также сообщил, что кредитный портфель может перейти к росту лишь во втором полугодии 2025 года. Для этого необходимо смягчение денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов.

Он подчеркнул, что высокая стоимость заемных средств негативно влияет как на бизнес, так и на потребителей. Это ограничивает инвестиции и снижает спрос.

Перспективы экономики

По словам Грефа, российская экономика остается под давлением множества факторов. Среди них - санкции, неопределенность на мировых рынках и рост издержек для бизнеса.

Он предупредил, что без корректировки финансовой политики экономика рискует надолго застрять в зоне стагнации.

Прогнозы

Международный валютный фонд ожидает, что после двух лет военного бума российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран.

По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне с 4,1%.

По последним оценкам, Россия тратит на войну против Украины половину своего бюджета.

Министр энергетики США Крис Райт считает, что введение санкций против российской нефти с целью прекращения войны в Украине является "вполне реальной возможностью".

Стагнация экономики - это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слабый в течение длительного времени. В этот период уровень производства, занятости и доходов не увеличивается, экономика не развивается.

Рецессия - это более резкое и заметное падение экономической активности, обычно измеряемое сокращением ВВП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСбербанк России