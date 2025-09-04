Российская экономика вышла в ноль: глава Сбербанка объявил о начале стагнации

"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам", - сказал Греф на "Восточном экономическом форуме" во Владивостоке.

Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках. В результате деловая активность замедлилась.

Роль ключевой ставки

Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. В настоящее время она составляет 14%, и этого уровня недостаточно для стимулирования кредитования.

По его оценке, оживление экономики возможно только при снижении ставки ниже 12%. В противном случае риски рецессии, т.е. падения экономки будут возрастать.

Греф подчеркнул, что важной является даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.

Прогноз по кредитам

Глава Сбербанка также сообщил, что кредитный портфель может перейти к росту лишь во втором полугодии 2025 года. Для этого необходимо смягчение денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов.

Он подчеркнул, что высокая стоимость заемных средств негативно влияет как на бизнес, так и на потребителей. Это ограничивает инвестиции и снижает спрос.

Перспективы экономики

По словам Грефа, российская экономика остается под давлением множества факторов. Среди них - санкции, неопределенность на мировых рынках и рост издержек для бизнеса.

Он предупредил, что без корректировки финансовой политики экономика рискует надолго застрять в зоне стагнации.