Третя штурмова бригада про вихід з Авдіївки: критичний момент пройдено, але операція триває

Критичний момент по виходу з Авдіївки вже виконаний, проте в цілому операція ще не завершена.

Про це розповів речник Олександр Бородін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Пресофіцер 3 окремої штурмової бригади наголосив, що станом на цю хвилину воїни зайняли нові оборонні позиції.

"Такі операції ще складніші, ніж штурмові операції, тому що вони максимально злагоджені, зараз ведемо оборонні дії. Ворог продовжує працювати досить активно, але ситуація стала більш контрольованою, і наразі продовження наступу ворога майже неможливе", - сказав Бородін.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

Детальніше про те, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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