Російська атака "Шахедами": у Вінницькій області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

Внаслідок російської атаки ударними дронами в ніч на 20 червня на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОВА Сергія Борзова .

Російська атака дронами і ракетами на Україну

Нагадаємо, у ніч на 20 червня в Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони. За інформацією КМВА, усі ворожі ударні дрони були знищені на підступах до столиці. Наразі у Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Повітряні Сили повідомляли про ракету курсом на Дніпро/Запоріжжя. Після цього вибух пролунав у Запорізькій області. Також два вибухи чули у Дніпрі.

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