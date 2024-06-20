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Російська атака "Шахедами": у Вінницькій області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

Четвер 20 червня 2024 05:59
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Російська атака "Шахедами": у Вінницькій області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок російської атаки ударними дронами в ніч на 20 червня на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Постраждалих, за словами Борзова, немає.

На місці проводяться заходи для ліквідації наслідків.

Російська атака дронами і ракетами на Україну

Нагадаємо, у ніч на 20 червня в Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони. За інформацією КМВА, усі ворожі ударні дрони були знищені на підступах до столиці. Наразі у Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Повітряні Сили повідомляли про ракету курсом на Дніпро/Запоріжжя. Після цього вибух пролунав у Запорізькій області. Також два вибухи чули у Дніпрі.

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