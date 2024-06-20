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Российская атака "Шахедами": в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры

Четверг 20 июня 2024 05:59
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Российская атака "Шахедами": в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В результате российской атаки ударными дронами в ночь на 20 июня в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Пострадавших, по словам Борзова, нет.

На месте проводятся мероприятия по ликвидации последствий.

Российская атака дронами и ракетами на Украину

Напомним, в ночь на 20 июня в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.

В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны. По информации КМВА, все вражеские ударные дроны были уничтожены на подступах к столице. На данный момент в Киеве не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Воздушные Силы сообщали о ракете курсом на Днепр/Запорожье. После этого взрыв произошел в Запорожской области. Также два взрыва слышали в Днепре.

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