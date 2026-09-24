Російська атака пошкодила виробництво "Тітки Клари" у Києві: частини меню може не бути

У Києві через російську масовану атаку пошкоджене виробництво пиріжків "Тітка Клара". Через пошкодження найближчим часом частина позицій меню може бути недоступною.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Тітки Клари" у threads.
У закладі зазначили, що їхнє виробництво зазнало пошкоджень унаслідок масованої атаки на Київ.
"Найближчим часом деякі позиції з меню можуть бути недоступними", - повідомили в компанії.
Там додали, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу виробництва та повернути всі позиції меню.
У "Тітці Кларі" також подякували клієнтам за розуміння та підтримку.
Росія вкотре завдала удару по Києву балістичними ракетами та БПЛА. Внаслідок атаки 24 вересня загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали.
Пошкодження зафіксували у Солом'янському, Святошинському, Подільському та Дніпровському районах. Після нічної атаки "Нова пошта" заявила про знищення відділення №6 та пошкодження сортувального депо. Серед працівників компанії постраждалих нема.