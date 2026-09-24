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Російська атака пошкодила виробництво "Тітки Клари" у Києві: частини меню може не бути

15:05 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Василина Копитко
"Тітка Клара" заявила про пошкодження виробництва (фото: facebook.com.titkaklara)

У Києві через російську масовану атаку пошкоджене виробництво пиріжків "Тітка Клара". Через пошкодження найближчим часом частина позицій меню може бути недоступною.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Тітки Клари" у threads.

Виробництво постраждало через атаку

У закладі зазначили, що їхнє виробництво зазнало пошкоджень унаслідок масованої атаки на Київ.

"Найближчим часом деякі позиції з меню можуть бути недоступними", - повідомили в компанії.

Повідомлення про пошкодження виробництва (скриншот)

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Там додали, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу виробництва та повернути всі позиції меню.

У "Тітці Кларі" також подякували клієнтам за розуміння та підтримку.

Атака на Київ 24 вересня

Росія вкотре завдала удару по Києву балістичними ракетами та БПЛА. Внаслідок атаки 24 вересня загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали.

Пошкодження зафіксували у Солом'янському, Святошинському, Подільському та Дніпровському районах. Після нічної атаки "Нова пошта" заявила про знищення відділення №6 та пошкодження сортувального депо. Серед працівників компанії постраждалих нема.

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