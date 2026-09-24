ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ракета знищила ювелірний завод Dukachi у Києві (відео)

13:54 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Ракета знищила ювелірний завод Dukachi у Києві (відео) Фото: наслідки удару по Києву (facebook_com_DSNSKyi)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російська ракета повністю зруйнувала ювелірне підприємство бренду Dukachi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Інстаграмі.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо. Можливі затримки з відправкою замовлень", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що магазини у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати щодня у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня Росія завдала масованого удару по Україні - у хід пішли протикорабельні ракети "Циркон", балістика та 282 ударні дрони.

Сили ППО збили 227 із них, однак частина цілей досягла призначення на Одещині та Київщині.

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей, ще щонайменше вісім отримали поранення.

Рятувальники ДСНС витягли одну людину з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпровському районі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ракети Атака дронів
Новини
Російська агресія в Європі вийшла на новий рівень, - глава МЗС Німеччини
Російська агресія в Європі вийшла на новий рівень, - глава МЗС Німеччини
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі