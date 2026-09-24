Российская атака повредила производство "Тетки Клары" в Киеве: части меню может не быть

Производство пострадало из-за атаки

В заведении отметили, что их производство получило повреждения вследствие массированной атаки на Киев.

"В ближайшее время некоторые позиции по меню могут быть недоступными", - сообщили в компании.

Сообщение о повреждении производства (скриншот)

Там добавили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу производства и вернуть все позиции меню.

В "Тетке Кларе" также поблагодарили клиентов за понимание и поддержку.