ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Нічна атака на Київ: "Нова пошта" повідомила про пошкодження об'єктів

11:15 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Нічна атака на Київ: "Нова пошта" повідомила про пошкодження об'єктів Фото: відділення "Нової пошти" ("Нова пошта")
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві внаслідок російської атаки в ніч на 24 вересня знищено відділення №6 "Нової пошти" та пошкоджено сортувальне депо. Серед працівників компанії постраждалих нема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Нової пошти".

Нічна атака призвела до пошкодження об'єктів "Нової пошти" у Києві. Відділення №6 повністю знищено, сортувальне депо зазнало пошкоджень. Частину відправлень, що знаходилися там, також було знищено.

Вцілілі посилки компанія вже перевозить на інший майданчик. Одержувачам додатково повідомлять нову адресу та номер відділення, де можна буде забрати відправлення.

Клієнтам компенсують знищені посилки

"Нова пошта" заявила, що відшкодує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були знищені внаслідок атаки. При цьому роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

Щоб уникнути значних затримок із доставкою, компанія задіяла резервну логістику. Це дозволить продовжити обробку та переміщення вцілілих відправлень.

Де перевірити статус відправлення

Актуальні дані про місцезнаходження та статус посилок клієнти можуть отримати через мобільний додаток або на сайті "Нової пошти".

Компанія продовжує усувати наслідки атаки та переносити вцілілі відправлення на іншу локацію.

Нагадуємо, що "Нова пошта" припиняє роботу своїх об'єктів під час повітряних тривог та впроваджує власну систему моніторингу для відстеження загроз.

Зазначимо, що "Нова пошта" продовжує розвивати мережу сортувальних центрів в Україні, нарощуючи логістичні потужності. Для цього компанія шукає підприємців та власників складської та логістичної нерухомості для довгострокового співробітництва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Новая почта Київ
Новини
Росіяни готують нові удари по інтернет-інфраструктурі України: що слід знати
Росіяни готують нові удари по інтернет-інфраструктурі України: що слід знати
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі