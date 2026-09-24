Російська атака пошкодила виробництво "Тітки Клари" у Києві: частини меню може не бути

У Києві через російську масовану атаку пошкоджене виробництво пиріжків "Тітка Клара". Через пошкодження найближчим часом частина позицій меню може бути недоступною.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Тітки Клари" у threads .

Виробництво постраждало через атаку

У закладі зазначили, що їхнє виробництво зазнало пошкоджень унаслідок масованої атаки на Київ.

"Найближчим часом деякі позиції з меню можуть бути недоступними", - повідомили в компанії.

Повідомлення про пошкодження виробництва (скриншот)

Там додали, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу виробництва та повернути всі позиції меню.

У "Тітці Кларі" також подякували клієнтам за розуміння та підтримку.