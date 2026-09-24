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Главная » Жизнь » Общество

Российская атака повредила производство "Тетки Клары" в Киеве: части меню может не быть

15:05 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Василина Копытко
Российская атака повредила производство "Тетки Клары" в Киеве: части меню может не быть "Тетя Клара" заявила о повреждении производства (фото: facebook.com.titkaklara)
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В Киеве из-за российской массированной атаки повреждено производство пирожков "Тетя Клара". Из-за повреждений в ближайшее время часть позиций меню может быть недоступна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Тетки Клары" в threads.

Производство пострадало из-за атаки

В заведении отметили, что их производство получило повреждения вследствие массированной атаки на Киев.

"В ближайшее время некоторые позиции по меню могут быть недоступными", - сообщили в компании.

Российская атака повредила производство &quot;Тетки Клары&quot; в Киеве: части меню может не бытьСообщение о повреждении производства (скриншот)

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Там добавили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу производства и вернуть все позиции меню.

В "Тетке Кларе" также поблагодарили клиентов за понимание и поддержку.

Атака на Киев 24 сентября

Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами и БПЛА. В результате атаки 24 сентября погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали.

Повреждения зафиксировали в Соломенском, Святошинском, Подольском и Днепровском районах. После ночной атаки "Новая почта" заявила об уничтожении отделения №6 и повреждении сортировочного депо. Среди работников компании пострадавших нет.

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