Російська атака на Київ: різко зросла кількість поранених, серед загиблих 6-річний хлопчик

Унаслідок масованого удару по Києву загинули щонайменше 6 людей, серед них дитина. Постраждали понад 80 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"6 загиблих, 82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена - в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні", - зазначив Ткаченко.
Він також зазначив, що по місту понад сто постраждалих обʼєктів:
"Ось куди бʼють росіяни. Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі. Вчергове. Ось такий у ворога стиль", - зауважив начальник КМВА.
Він зазначив, що на місцях, де росіяни своїми ракетами та дронами знищують українських людей і житло, знову працюють всі необхідні служби.
"Всі волонтери та організації, які були поруч після минулих атак - знову на місці. Важкий день, але подужаємо і переламаємо. І втому, і смерть, і російську агресію", - підсумував Ткаченко.
У ніч на 31 липня Київ зазнав масштабного комбінованого удару з боку російських військ. Ворог застосував як ракети, так і дрони-камікадзе, що спричинило значні руйнування у різних районах міста.
Найбільше постраждали житлові квартали Святошинського та Солом’янського районів, а також Голосіївський і Шевченківський райони столиці. Ракетні удари влучили безпосередньо в житлові будинки, що призвело до численних жертв та поранень серед мирного населення.
У місті також введено обмеження руху - перекрито кілька вулиць і проспектів, а рух тролейбусів на маршруті №27 скорочено до Домобудівного комбінату №3.
Попри масштаби руйнувань і жертви, рятувальні служби працюють, щоб деблокувати потерпілих, надати допомогу постраждалим і відновити життєво важливі комунікації.
Енергетики тим часом вже відновлюють електропостачання у постраждалих районах.
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