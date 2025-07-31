Російська атака на Київ: різко зросла кількість поранених, серед загиблих 6-річний хлопчик

"6 загиблих, 82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена - в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні", - зазначив Ткаченко.

Він також зазначив, що по місту понад сто постраждалих обʼєктів:

житлові будинки,

школи,

дитячі садочки,

медичні заклади,

університет.

"Ось куди бʼють росіяни. Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі. Вчергове. Ось такий у ворога стиль", - зауважив начальник КМВА.

Він зазначив, що на місцях, де росіяни своїми ракетами та дронами знищують українських людей і житло, знову працюють всі необхідні служби.

"Всі волонтери та організації, які були поруч після минулих атак - знову на місці. Важкий день, але подужаємо і переламаємо. І втому, і смерть, і російську агресію", - підсумував Ткаченко.