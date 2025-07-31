Российская атака на Киев: резко возросло количество раненых, среди погибших 6-летний мальчик

"6 погибших, 82 пострадавших на сейчас. 44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете "скорой", не вытащили с того света. По меньшей мере 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена - в нее попали россияне. Данные не окончательные", - отметил Ткаченко.

Он также отметил, что по городу более ста пострадавших объектов:

жилые дома,

школы,

детские сады,

медицинские учреждения,

университет.

"Вот куда бьют россияне. Прямым попаданием ракеты уничтожен подъезд девятиэтажки в Святошинском районе. В очередной раз. Вот такой у врага стиль", - отметил начальник КГВА.

Он отметил, что на местах, где россияне своими ракетами и дронами уничтожают украинских людей и жилье, снова работают все необходимые службы.

"Все волонтеры и организации, которые были рядом после прошлых атак - снова на месте. Тяжелый день, но осилим и переломим. И усталость, и смерть, и российскую агрессию", - подытожил Ткаченко.