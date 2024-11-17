Російська атака на енергетику 17 листопада спричинила загрозу ядерній безпеці, - МАГАТЕ

Як йдеться в повідомленні агентства, це створює додатковий тиск на ядерну безпеку.

Російська атака була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнськоі АЕС.

Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, що впливає на стабільність енергопостачання.

Лише два з дев’яти діючих реакторів нині працюють на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40–90%.

Рафаель Ґроссі наголосив, що стабільність енергомережі є ключовою для безпеки ядерних об’єктів. Він також підкреслив важливість дотримання семи основних принципів ядерної безпеки, зокрема забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання для АЕС.

Атака РФ по Україні

Вранці 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили по Україні 210 ракет і дронів. У хід, зокрема, пішли ракети "Циркон", "Калібр" та "Кінджал".

Їх загарбники запускали з різних типів авіації, у тому числі з літаків Ту-160, які востаннє використовували під час атаки по Україні у травні минулого року.

Зазначимо, що під обстрілом знаходився Київ, де постраждали двоє людей, Кременчук, Миколаїв, де загинули дві жінки. Також є жертви і в Одесі, де зараз найважча ситуація з енергопостачанням. Адже саме по енергетиці нанесла РФ основний удар.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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