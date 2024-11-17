Российская атака на энергетику 17 ноября вызвала угрозу ядерной безопасности, - МАГАТЭ

Как говорится в сообщении агентства, это создает дополнительное давление на ядерную безопасность.

Российская атака была направлена на подстанции, от которых зависит надежная работа Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС.

Главные линии от четырех подстанций были отключены, что влияет на стабильность энергоснабжения.

Только два из девяти действующих реакторов работают на 100% мощности, еще шесть уменьшили производство до уровня 40–90%.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что стабильность сети является ключевой для безопасности ядерных объектов. Он также подчеркнул важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности, в частности, обеспечения надежного внешнего энергоснабжения для АЭС.

Атака РФ по Украине

Утром 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. оккупанты запустили по Украине 210 ракет и дронов. В ход, в частности, пошли ракеты "Циркон", "Калибр" и "Кинжал".

Их захватчики запускали из разных типов авиации, в том числе из самолетов Ту-160, которые в последний раз использовались при атаке по Украине в мае прошлого года.

Отметим, что под обстрелом находился Киев, где пострадали два человека, Кременчуг, Николаев, где погибли две женщины. Также есть жертвы и в Одессе, где сейчас самая тяжелая ситуация с энергоснабжением. Ведь именно по энергетике нанесло РФ основной удар.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября – читайте в материале РБК-Украина.

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