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Російська армія змінила тактику запуску "Шахедів", - Гуменюк

Середа 27 грудня 2023 16:10
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Російська армія змінила тактику запуску "Шахедів", - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Армія Росії змінила тактику запуску ударних безпілотників. Росіяни запускають дрони через житлові квартали.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише "Суспільне".

"Ми фіксуємо таку зміну тактики ворога: вони дійсно намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, аби виснажувати систему протиповітряної оборони, ускладнювати нашу роботу, зокрема, і завдавати максимальної шкоди. Протягом цієї атаки нічної майже всі одесити фіксували прямування дронів просто серед житлових кварталів. Там, де в принципі не може бути розміщено стаціонарних систем ППО", - заявила Гуменюк.

За її словами, ймовірно під час останньої нічної атаки російська армія намагалася вишукувати системи ППО, тому обирала такі складні маршрути.

Окрім цього уламки збитого дрона часто продовжують палати або під час падіння можуть спровокувати пожежу. Саме тому "Шахеди" можуть завдавати суттєвих руйнувань, бо військові не завжди збивають у повітрі бойову частину.

Що відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 26 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Відомо, що росіяни атакували Херсон, а також запустили дрони-камікадзе у напрямку Старокостянтинова та Одеси.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що росіяни випустили цієї ночі 46 дронів-камікадзе. Українська ППО збила 32 з них.

В Одеській області було влучання у склади науково-дослідної установи аграрного профілю. В Одесі збили всі ворожі безпілотники, але уламки впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси, там спалахнула пожежа.

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