Российская армия изменила тактику запуска "Шахедов", - Гуменюк

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет "Суспільне".

"Мы фиксируем такое изменение тактики врага: они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать систему противовоздушной обороны, усложнять нашу работу, в частности, и наносить максимальный ущерб. В течение этой атаки ночной почти все одесситы фиксировали следование дронов прямо среди жилых кварталов." , где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО", - заявила Гуменюк.

По ее словам, вероятно, во время последней ночной атаки российская армия пыталась выискивать системы ПВО, поэтому выбирала такие сложные маршруты.

Кроме этого, обломки сбитого дрона часто продолжают палаты или во время падения могут спровоцировать пожар. Именно поэтому "Шахеды" могут наносить существенные разрушения, потому что военные не всегда сбивают в воздухе боевую часть.

Что известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ еще с вечера 26 декабря сообщали о пусках "шахедов". Известно, что россияне атаковали Херсон, а также запустили дроны-камикадзе в направлении Староконстантинова и Одессы.

Позже Воздушные силы уточнили, что россияне выпустили этой ночью 46 дронов-камикадзе. Украинская ПВО сбила 32 из них.

В Одесской области было попадание в составы научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. В Одессе сбили все вражеские беспилотники, но обломки свалились на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы, там разгорелся пожар.

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