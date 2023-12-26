Росіяни атакують Херсон "Шахедами" - в області шоста година триває повітряна тривога

Російські війська продовжують обстрілювати Херсон безпілотниками "Шахедами". В області вже шосту годину триває повітряна тривога.

"Місто Херсон атакують БпЛА ("Шахеди"). Знаходьтесь у укриттях", - повідомив Мрочко.

На цей час карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака російських окупантів по Херсону

Оскільки росіяни контролюють лівий берег Херсона, то вони продовжують обстрілювати місто з артилерії та керованих авіаційних бомб.

Раніше стало відомо, що російські війська вдарили евакуаційним потягом у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Увечері 26 грудня стало і відомо про трьох поранених мирних жителів під час обстрілу Херсона. Один із них у тяжкому стані.