Росіяни атакують Херсон "Шахедами" - в області шоста година триває повітряна тривога
Російські війська продовжують обстрілювати Херсон безпілотниками "Шахедами". В області вже шосту годину триває повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
"Місто Херсон атакують БпЛА ("Шахеди"). Знаходьтесь у укриттях", - повідомив Мрочко.
На цей час карта повітряних тривог виглядає так:
Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)
Атака російських окупантів по Херсону
Оскільки росіяни контролюють лівий берег Херсона, то вони продовжують обстрілювати місто з артилерії та керованих авіаційних бомб.
Раніше стало відомо, що російські війська вдарили евакуаційним потягом у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Увечері 26 грудня стало і відомо про трьох поранених мирних жителів під час обстрілу Херсона. Один із них у тяжкому стані.
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