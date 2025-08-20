Російська армія втратила за добу 920 солдатів, 260 дронів та 50 артсистем, - Генштаб

За останню добу, з 19 до 20 серпня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили танк та 4 бронемашини, багато артсистем, дронів та автотехніки армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2025 року орієнтовно склали:
Як писало РБК-Україна, протягом доби 19 серпня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше - на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 40 атак ворога.
За даними Генштабу, армія РФ завдала трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 52 авіаційні удари, скинувши при цьому 73 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.