Російська армія втратила за добу 920 солдатів, 260 дронів та 50 артсистем, - Генштаб

Як писало РБК-Україна, протягом доби 19 серпня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше - на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 40 атак ворога.

За даними Генштабу, армія РФ завдала трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 52 авіаційні удари, скинувши при цьому 73 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.