Российская армия потеряла за сутки 920 солдат, 260 дронов и 50 артсистем, - Генштаб

Как писало РБК-Украина, в течение суток 19 августа на фронте произошло 121 боевое столкновение. Больше всего - на Покровском направлении. Там ВСУ отбили 40 атак врага.

По данным Генштаба, армия РФ нанесла три ракетных удара, применив восемь ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 73 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1909 дронов-камикадзе и осуществили 3740 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.