Російська армія вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики

29 населених пунктів Вінницької області залишились без електропостачання внаслідок удару російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталію Заболотну.
Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.
"Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - ідеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила.
Також РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.
До цього очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.
Також у ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого четверо людей загинули, понад 20 постраждали, дехто з них перебуває у лікарнях, пошкоджені житлові будинки і нежитлові забудови.