Російська армія вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

29 населених пунктів Вінницької області залишились без електропостачання внаслідок удару російських військ.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

"Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - ідеться у повідомленні. 

Інформація про постраждалих не надходила.

Також РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.

До цього очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.

Також у ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого четверо людей загинули, понад 20 постраждали, дехто з них перебуває у лікарнях, пошкоджені житлові будинки і нежитлові забудови.

