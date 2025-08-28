Російська армія вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики

Також РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.

До цього очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.

Також у ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого четверо людей загинули, понад 20 постраждали, дехто з них перебуває у лікарнях, пошкоджені житлові будинки і нежитлові забудови.