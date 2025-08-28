RU

Российская армия ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

29 населенных пунктов Винницкой области остались без электроснабжения в результате удара российских войск.

В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

"Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

 

Также РБК-Украина сообщало об атаке армии РФ на одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.

До этого глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.

Также в ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, более 20 пострадали, некоторые из них находятся в больницах, повреждены жилые дома и нежилые застройки.

