Російська армія обстріляла Нікопольський район, - очільник облради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Лукашук зазначив, що снаряди були спрямовані на Червоногригорівську громаду.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Раніше повідомлялось, що сьогодні російські війська вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.

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