Российская армия обстреляла Никопольский район, - глава облсовета

В субботу, 14 января, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Враг продолжал обстреливать Никопольщину", - говорится в сообщении.
Лукашук отметил, что снаряды были направлены на Красногригорьевскую общину.
"Последствия выясняются", - добавил глава облсовета.
Напомним, что сегодня, 14 января, российские оккупанты применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.
Ранее сообщалось, что сегодня российские войска ударили по многоэтажке в Днепре , в результате чего был разрушен целый подъезд дома.
Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.
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