Российская армия обстреляла Никопольский район, - глава облсовета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Лукашук отметил, что снаряды были направлены на Красногригорьевскую общину.

Напомним, что сегодня, 14 января, российские оккупанты применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.

Ранее сообщалось, что сегодня российские войска ударили по многоэтажке в Днепре , в результате чего был разрушен целый подъезд дома.

Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.

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