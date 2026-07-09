Російська альтернатива західних літаків боїться морозу та калюж, - ЗМІ

Росія береже "імпортозаміщений" літак Іл-114

Турбогвинтовий літак Іл-114-300 має замінити іноземні машини на регіональних маршрутах, у тому числі в російській Арктичній зоні. Але йому не дозволили літати за межами температурного коридору від -9 до +25 градусів.

Про це йдеться у базовому сертифікаті від Росавіації на новий тип повітряного судна, виданому на початку червня.

66-місний Іл-114-300 є модернізованою версією базової моделі Іл-114-100. Раніше заявлялося, що ця модель зможе виконувати рейси за умов сильних морозів у північних регіонах, включно з Архангельською областю та Якутією.

Однак тепер для Іл-114-300 не дозволені польоти в умовах:

зледеніння,

грози,

мокрих та забруднених злітних смуг.

У документі йдеться, що літати літаком можна приблизно до широти 70 градусів (тобто не далі за зону острівної Арктики) і з граничною висотою 7600 м.

Іл-114-300: що з ним не так

У цьому літаку панує імпортозаміщення:

замість канадських турбін PW-127H (2750 л. с.) встановлені російські ТВ7-117СТ-01 (3100 л. с.),

на місце гвинта Hamilton Sundstrand прийшов російський АВ-112-114.

замість Allied Signal (США) літак отримав розроблену в РФ силову установку ТА14-114 та вдосконалену авіоніку.

Спочатку літак планували сертифікувати у 2023 році, потім терміни було перенесено на 2025-й, а наразі - на 2026 рік.

На початку червня глава Мінтрансу Андрій Нікітін похвалився, що постачання перших трьох літаків очікується вже поточного року. Ще три нібито випустять у 2027 році.

При цьому літак уже здорожчав із 1,44 млрд руб до 2,6 мільярдів.