В Коломенському районі Московської області розбився пасажирський літак Superjet 100. На борту на момент падіння перебували троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

За словами співрозмовника російського агентства, літак більше години перебував у повітрі й мав перелетіти у Внуково.

"Він упав із пристойної висоти. Під час удару об землю вибухнув і загорівся", - додав він.

Пізніше з'ясувалось, що літак впав під час тестового польоту після планового ремонту. Зокрема відомо, що він належав "Газпрому".

"Літак було випущено у 2014 році, у 2015 році передано в "Газпром", який був його єдиним експлуатантом. Літак перебував у лізингу", - розповів співрозмовник "ТАСС".

Згідно з попередньою версією, літак впав через відмову двигуна.

Ймовірно увесь екіпаж літака загинув. Наразі інформації щодо інших жертв немає.

Імпортозаміщення в Росії

Внаслідок введення санкції, а також виходу низки компаній з ринку Росії, ворог намагається "виправити" усі свої втрати так званим "імпортозаміщенням". Велика кількість "анонсованої" у Росії "вітчизняної" техніки, або ж, наприклад, транспортних засобів, містять в собі значну частку імпортних компонентів. Через низьку якість та високу вартість продукція терористів не витримує конкуренції з іноземними аналогами. Це, своєю чергою, посилює відчуття ізоляції Росії від світового ринку та погіршує добробут населення.

Зокрема "імпортозаміщення" використовується російською владою як пропагандистський інструмент для посилення антизахідних настроїв та демонстрації "самодостатності" країни.