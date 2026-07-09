Российская альтернатива западным самолетам боится мороза и луж, - СМИ

Расхваленный Россией самолет Ил-114 без иностранных деталей берегут как зеницу ока. Хотя он боится морозов и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Турбовинтовый самолет Ил-114-300 должен заменить иностранные машины на региональных маршрутах, в том числе в российской Арктической зоне. Но ему не разрешили летать вне температурного коридора от -9 до +25 градусов.
Об этом говорится в базовом сертификате от Росавиации на новый тип воздушного судна, выданном в начале июня.
66-местный Ил-114-300 является модернизированной версией базовой модели Ил-114-100. Ранее заявлялось, что эта модель сможет выполнять рейсы при сильных морозах в северных регионах, включая Архангельскую область и Якутию.
Однако теперь для Ил-114-300 не разрешены полеты в условиях:
В документе говорится, что летать самолетом можно примерно до широты 70 градусов (т.е. не дальше зоны островной Арктики) и с предельной высотой 7600 м.
В этом самолете господствует импортозамещение:
Сначала самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем сроки были перенесены на 2025-й, а сейчас - на 2026 год.
В начале июня глава Минтранса Андрей Никитин похвастался, что поставки первых трех самолетов ожидаются уже в текущем году. Еще три якобы выпустят в 2027 году.
При этом самолет уже подорожал с 1,44 млрд руб. до 2,6 миллиардов.
Напомним, что РФ из-за санкций и провала проектов импортозамещения решила реанимировать старые самолеты Ан-2. Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил поднять с баз хранения около 700 самолетов Ан-2.
В июле 2024 года в Коломенском районе Московской области разбился пассажирский "импортозамещенный" самолет Superjet 100. На борту на момент падения находились три человека.