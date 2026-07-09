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Російська альтернатива західних літаків боїться морозу та калюж, - ЗМІ

18:00 09.07.2026 Чт
2 хв
"Імпортозаміщення" західних деталей в російських літаках не принесло успіху
aimg Олена Бджола
Російська альтернатива західних літаків боїться морозу та калюж, - ЗМІ Фото: російський літак Іл-114-300 (росЗМІ)
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Розхвалений Росією літак Іл-114 без іноземних деталей бережуть як зіницю ока. Хоча він боїться морозів і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Росія береже "імпортозаміщений" літак Іл-114

Турбогвинтовий літак Іл-114-300 має замінити іноземні машини на регіональних маршрутах, у тому числі в російській Арктичній зоні. Але йому не дозволили літати за межами температурного коридору від -9 до +25 градусів.

Про це йдеться у базовому сертифікаті від Росавіації на новий тип повітряного судна, виданому на початку червня.

66-місний Іл-114-300 є модернізованою версією базової моделі Іл-114-100. Раніше заявлялося, що ця модель зможе виконувати рейси за умов сильних морозів у північних регіонах, включно з Архангельською областю та Якутією.

Однак тепер для Іл-114-300 не дозволені польоти в умовах:

  • зледеніння,
  • грози,
  • мокрих та забруднених злітних смуг.

У документі йдеться, що літати літаком можна приблизно до широти 70 градусів (тобто не далі за зону острівної Арктики) і з граничною висотою 7600 м.

Іл-114-300: що з ним не так

У цьому літаку панує імпортозаміщення:

  • замість канадських турбін PW-127H (2750 л. с.) встановлені російські ТВ7-117СТ-01 (3100 л. с.),
  • на місце гвинта Hamilton Sundstrand прийшов російський АВ-112-114.
  • замість Allied Signal (США) літак отримав розроблену в РФ силову установку ТА14-114 та вдосконалену авіоніку.

Спочатку літак планували сертифікувати у 2023 році, потім терміни було перенесено на 2025-й, а наразі - на 2026 рік.

На початку червня глава Мінтрансу Андрій Нікітін похвалився, що постачання перших трьох літаків очікується вже поточного року. Ще три нібито випустять у 2027 році.

При цьому літак уже здорожчав із 1,44 млрд руб до 2,6 мільярдів.

Нагадаємо, що РФ через санкції та провал проєктів імпортозаміщення вирішила реанімувати старі літаки Ан-2. Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував підняти з баз зберігання близько 700 літаків Ан-2.

У липні 2024 року в Коломенському районі Московської області розбився пасажирський "імпортозаміщений" літак Superjet 100. На борту на момент падіння перебували троє людей.

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