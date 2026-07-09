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Российская альтернатива западным самолетам боится мороза и луж, - СМИ

18:00 09.07.2026 Чт
2 мин
"Импортозамещение" западных деталей в российских самолетах не принесло успеха
aimg Елена Бджола
Российская альтернатива западным самолетам боится мороза и луж, - СМИ Фото: российский самолет Ил-114-300 (росСМИ)
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Расхваленный Россией самолет Ил-114 без иностранных деталей берегут как зеницу ока. Хотя он боится морозов и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Россия бережет "импортозамещенный" самолет Ил-114

Турбовинтовый самолет Ил-114-300 должен заменить иностранные машины на региональных маршрутах, в том числе в российской Арктической зоне. Но ему не разрешили летать вне температурного коридора от -9 до +25 градусов.

Об этом говорится в базовом сертификате от Росавиации на новый тип воздушного судна, выданном в начале июня.

66-местный Ил-114-300 является модернизированной версией базовой модели Ил-114-100. Ранее заявлялось, что эта модель сможет выполнять рейсы при сильных морозах в северных регионах, включая Архангельскую область и Якутию.

Однако теперь для Ил-114-300 не разрешены полеты в условиях:

  • оледенения,
  • грозы,
  • мокрых и загрязненных взлетных полос.

В документе говорится, что летать самолетом можно примерно до широты 70 градусов (т.е. не дальше зоны островной Арктики) и с предельной высотой 7600 м.

Ил-114-300: что с ним не так

В этом самолете господствует импортозамещение:

  • вместо канадских турбин PW-127H (2750 л. с.) установлены российские ТВ7-117СТ-01 (3100 л. с.),
  • на место винта Hamilton Sundstrand пришел российский АВ-112-114.
  • вместо Allied Signal (США) самолет получил разработанную в РФ силовую установку ТА14-114 и усовершенствованную авионику.

Сначала самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем сроки были перенесены на 2025-й, а сейчас - на 2026 год.

В начале июня глава Минтранса Андрей Никитин похвастался, что поставки первых трех самолетов ожидаются уже в текущем году. Еще три якобы выпустят в 2027 году.

При этом самолет уже подорожал с 1,44 млрд руб. до 2,6 миллиардов.

Напомним, что РФ из-за санкций и провала проектов импортозамещения решила реанимировать старые самолеты Ан-2. Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил поднять с баз хранения около 700 самолетов Ан-2.

В июле 2024 года в Коломенском районе Московской области разбился пассажирский "импортозамещенный" самолет Superjet 100. На борту на момент падения находились три человека.

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