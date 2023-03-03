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Російська агресія поставила Китай у складне становище, - Білий дім

Фото: війна Росії проти України ускладнина відносини Китаю зі світом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російська агресія проти України ставить Китай у складне становище і може погіршити його відносини з Європою та іншими країнами світу.

Про це повідомила офіційна представниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що поки що в Білому домі не бачили, щоб Китай зробив якісь кроки щодо надання Росії летальної зброї, але тим не менш він зараз знаходиться у складному становищі.

"Кожен крок Китаю назустріч Росії ускладнює його взаємодію з країнами Європи та рештою світу", - зауважила Жан-П’єр.

Представниця Білого дому наголосила, що США вже декілька разів висловлювали свою позицію, зокрема, під час зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена і китайського представника Ван Ї в Мюнхені. Тоді ця тема проговорювалась "дуже чітко".

Нагадаємо, The Economist писав, що Китай розлючений на Кремль через те, що їх дискусії щодо продажу зброї були підхоплені США та оприлюднені.

Також нещодавно представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд та верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель попередили КНР, що летальна допомога перетне "червону лінію".

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