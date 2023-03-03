Российская агрессия поставила Китай в затруднительное положение, - Белый дом

Российская агрессия против Украины ставит Китай в затруднительное положение и может усугубить его отношения с Европой и другими странами мира.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Она отметила, что пока в Белом доме не видели, чтобы Китай предпринял какие-то шаги по предоставлению России летального оружия, но, тем не менее, он сейчас находится в сложном положении.

"Каждый шаг Китая навстречу России усложняет его взаимодействие со странами Европы и остальным миром", - отметила Жан-Пьер.

Представительница Белого дома подчеркнула, что США уже несколько раз высказывали свою позицию, в частности, во время встречи госсекретаря Энтони Блинкена и китайского представителя Ван в Мюнхене. Тогда эта тема проговаривалась "очень четко".