UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Росії звільнили з армії генерала Лапіна, відомого провалами в Україні

Фото: російський генерал Олександр Лапін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії звільнили з армії генерал-полковника Олександра Лапіна. Він відомий провалами на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть росіяни, колишнього командувача угруповань "Центр" і "Північ" армії РФ Лапіна звільнили з армії у серпні 2025 року.

На посаді командувача Ленінградським військовим округом Лапіна змінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.

За даними російських ЗМІ, Лапін стане помічником глави Татарстану Рустама Мінніханова.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році генерал Лапін очолював угруповання військ "Центр". Саме воно дійшло до околиць Києва, а після поразки було перекинуте на схід, де тимчасово окупувало Лиман на Донеччині, а також Сєвєродонецьк і Лисичанськ на Луганщині.

Після відступу з Лиману Лапіна різко розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, назвавши його "нездатним командиром, якого прикриває вище керівництво Генштабу".

Згодом генерала відсторонили, а вже у січні 2023 року призначили начальником головного штабу сухопутних військ РФ.

 

Провал Лапіна на Курщині

У березні 2024 року Лапін очолив відновлений Ленінградський військовий округ і створене на його базі угруповання "Північ", відповідальне за Харківський і Курський напрямки.

За даними The Wall Street Journal, саме Лапін відповідав за провали в російській обороні Курської області. Видання зазначало, що генерал зіткнувся з гострим дефіцитом особового складу, однак ця помилка є типовою для російського командування, відірваного від реалій фронту.

Раніше у Росії повідомляли, що Лапіна зняли з посади командувача угруповання "Північ".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні