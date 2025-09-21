У Росії звільнили з армії генерала Лапіна, відомого провалами в Україні

Як пишуть росіяни, колишнього командувача угруповань "Центр" і "Північ" армії РФ Лапіна звільнили з армії у серпні 2025 року.

На посаді командувача Ленінградським військовим округом Лапіна змінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.

За даними російських ЗМІ, Лапін стане помічником глави Татарстану Рустама Мінніханова.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році генерал Лапін очолював угруповання військ "Центр". Саме воно дійшло до околиць Києва, а після поразки було перекинуте на схід, де тимчасово окупувало Лиман на Донеччині, а також Сєвєродонецьк і Лисичанськ на Луганщині.

Після відступу з Лиману Лапіна різко розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, назвавши його "нездатним командиром, якого прикриває вище керівництво Генштабу".

Згодом генерала відсторонили, а вже у січні 2023 року призначили начальником головного штабу сухопутних військ РФ.