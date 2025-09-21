В России уволили из армии генерала Лапина, известного провалами в Украине

В России уволили из армии генерал-полковника Александра Лапина. Он известен провалами на войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как пишут россияне, бывшего командующего группировками "Центр" и "Север" армии РФ Лапина уволили из армии в августе 2025 года.
На посту командующего Ленинградским военным округом Лапина сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.
По данным российских СМИ, Лапин станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году генерал Лапин возглавлял группировку войск "Центр". Именно она дошла до окраин Киева, а после поражения была переброшена на восток, где временно оккупировала Лиман в Донецкой области, а также Северодонецк и Лисичанск на Луганщине.
После отступления из Лимана Лапина резко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его "неспособным командиром, которого прикрывает высшее руководство Генштаба".
Впоследствии генерала отстранили, а уже в январе 2023 года назначили начальником главного штаба сухопутных войск РФ.
В марте 2024 года Лапин возглавил восстановленный Ленинградский военный округ и созданную на его базе группировку "Север", ответственную за Харьковское и Курское направления.
По данным The Wall Street Journal, именно Лапин отвечал за провалы в российской обороне Курской области. Издание отмечало, что генерал столкнулся с острым дефицитом личного состава, однако эта ошибка является типичной для российского командования, оторванного от реалий фронта.
Ранее в России сообщали, что Лапина сняли с должности командующего группировкой "Север".