Генерал РФ Лапін послабив оборону Курської області незадовго до українського прориву, - WSJ

Російський генерал-полковник Олександр Лапін, який контролював безпеку в Курській області, розпустив раду, що займалася захистом вразливого прикордонного регіону, за кілька місяців до операції України

Як зазначає видання, Лапін не сам "відкрив ворота" Україні під час її блискавичного наступу на Курську область. Саме необізнаність новопоставленого генерала щодо реалій на полі бою стала проблемою, яка часто присутня у військовому "вертикальному" керівництві РФ.

Видання зауважує, що невідомо, чи допомогла б розпущена Лапіним міжвідомча рада (яка об'єднувала військових офіцерів і місцевих та регіональних службовців безпеки - ред.) організувати узгоджену відповідь Москви на наступ українців. Втім, без централізованого органу, відповідального за реакцію Росії, зусилля Москви з витіснення сил Києва досі були хаотичними і неефективними.

Також зазначається окремо і той факт, що з початку подій у Курській області начальник генштабу РФ Валерій Герасимов так і не з'являвся на публіці. Сама початкова реакція при прориві нагадує перші години повстання під керівництвом очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Несподівана" пастка для військових РФ

Видання пише, що Лапін знав, що українські війська нарощують свою чисельність поблизу російського кордону і навіть надсилав такі повідомлення до Москви. Попри це Кремль не вживав жодних заходів, сприймаючи маневри Києва як тактику психологічної війни, що за відсутності опору призвело до швидкого прориву українських сил у Курській області.

Зрештою, за інформацією видання, погано озброєні росіяни не змогли припинити наступ українських військ, які при наступі застосували радіоелектронне глушіння, щоб вивести з ладу засоби зв'язку. Легкоозброєні російські військові, більша частина з яких - призовники, просто опинились у пастці.

"Це був не перший випадок, коли погане планування і нестача людей об'єднувалися під командуванням Лапіна", – пише видання.

Зокрема, на початку вересня 2022 року саме він очолював угруповання російських військ на Харківському напрямку. Тоді українські війська швидко прорвали російську оборону і за лічені дні звільнили майже всю область.

Після цієї поразки лідер чеченських силовиків Рамзан Кадиров закликав відправити Лапіна у відставку.