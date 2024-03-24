В России остановился НПЗ в Самарской области после вчерашней атаки, - СМИ

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области (РФ) была остановлена работа после вчерашней атаки с применением дронов в ночь на 23 марта. Там была повреждена одна из установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra .

Отмечается, что в результате удара беспилотников на самарском НПЗ была повреждена установка АВТ-4. Это привело к остановке производственного цикла завода.

В публикации также указывается, что дроновый удар по НПЗ произошел утром в субботу, 23 марта.

По данным издания, за последние три недели это уже двенадцатая атака на НПЗ на территории РФ.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 23 марта на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области, входящем в группу "Роснефти", раздавались взрывы. Также там загорелся мощный пожар. В сети писали, что НПЗ якобы атаковали дроны.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что на этом НПЗ вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным украинской разведки, там "произошел инцидент".

Добавим, на Новокуйбышевском НПЗ выпускается топливо для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей.

Атаки на НПЗ в России

Ранее в украинских спецслужбах отмечали, что Силы обороны за последнее время нанесли удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет защитить все НПЗ от украинских атак.

Недавно издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности заявила, что НПЗ на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам Силы обороны действуют по лучшим стандартам НАТО, добавила чиновница.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов со стороны Соединенных Штатов Америки о прекращении атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.