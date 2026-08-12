У Росії злякалися українських дронів і скасували зліт операторів безпілотників

У Великому Новгороді РФ перенесли зліт операторів безпілотників "Дронниця" на невизначений термін. Росіяни до смерті злякалися українських БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Настоящее время".

У РФ бояться українських дронів

Зліт операторів бойових безпілотних систем "Дронниця-2026", запланований на кінець серпня, не відбудеться.

Нібито "аналітичний центр Координаційного центру допомоги Новоросії" отримав дані про плани ЗСУ завдати удару по заходу в момент його проведення.

Також організатори стверджують, що атака України могла мати комбінований характер. Окрім дронів, буцімто використають і нові балістичні можливості, і "старі недобрі біодрони-терористи".

Тому росіни лякливо відмінили зліт і додали, що нібито не хочуть відволікати на "Дронницю" великий захист від ППО та спецслужб. Бо він оголить на якийсь час об'єкти та підприємства в Новгородській та сусідніх областях.

Удари України по Росії

Раніше РБК-Україна писало, що чотири військові кораблі ворога у Новоросійську зазнали пошкоджень різного ступеню у ніч проти 12 серпня. Україна вгатила по військово-морській базі.

Також українські безпілотники уразили ретранслятор для управління дронами "Герань" у Криму та інші важливі об'єкти росіян на окупованих територіях.

Ще повідомлялося, що уночі 12 серпня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи - Сили оборони України здійснили нову дронову атаку.