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ЗСУ уразили ретранслятор для управління дронами "Герань" у Криму

13:30 12.08.2026 Ср
2 хв
Сили оборони послаблюють спроможності РФ управляти дронами
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ уразили ретранслятор для управління дронами "Герань" у Криму Фото: ЗСУ уразили ретранслятор для управління дронами "Герань" у Криму (Getty Images)
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Українські безпілотники уразили ретранслятор для управління дронами "Герань" у Криму та інші важливі об'єкти росіян на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони України у ніч на 12 серпня уразили:

  • наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в районі Оленівки, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим;
  • ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області;
  • місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар’ївки Луганської області.

Генштаб зазначив, що уаження цих об’єктів послаблює спроможності противника здійснювати управління ударними дронами, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.

Останні удари України по РФ

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 12 серпня уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську - останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.

По визначених цілях відпрацювали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту.

Пожежу в порту зафіксувала супутникова система NASA, яка відстежує вогнища займань і оцінює наслідки для довкілля. Знімки показали теплові аномалії одразу в кількох точках Новоросійська.

Відомо, що російський зерновий термінал Demetra Holding у Новоросійську призупинив роботу після нічної атаки українських дронів.

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