В России испугались украинских дронов и отменили слет операторов беспилотников
В Великом Новгороде РФ перенесли слет операторов беспилотников "Дронница" на неопределенный срок. Россияне до смерти испугались украинских БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".
В РФ боятся украинских дронов
Слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница-2026" , запланированный на конец августа, не состоится.
Якобы "аналитический центр Координационного центра помощи Новороссии" получил данные о планах ВСУ нанести удар по мероприятию в момент его проведения.
Также организаторы утверждают, что атака Украины могла носить комбинированный характер. Кроме дронов, якобы используют и новые баллистические возможности, и "старые недобрые биодроны-террористы".
Поэтому россияне пугливо отменили взлет и добавили, что якобы не хотят отвлекать на "Дронницу" большую защиту от ПВО и спецслужб. Потому что это обнажит на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях.
Удары Украины по России
Ранее РБК-Украина писало, что четыре военных корабля врага в Новороссийске получили повреждения разной степени в ночь на 12 августа. Украина била по военно-морской базе.
Также украинские беспилотники поразили ретранслятор для управления дронами "Герань" в Крыму и другие важные объекты россиян на оккупированных территориях.
Еще сообщалось, что ночью 12 августа во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы - Силы обороны Украины совершили новую дроновую атаку.
Кроме того, в ночь на 5 апреля Нижний Новгород атаковали три волны беспилотников. Очевидцы сообщают о более чем 20 взрывах, пожарах и массовых отключениях света.