В Росії злякались ударів по Москві та почали публікувати карти бомбосховищ

Влада Московської області почала публікувати офіційні карти укриттів на тлі заяв про можливі удари по Москві та зростання страху серед місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Де з'явились карти укриттів

30 липня на сайті Люберецького округу зʼявилась інтерактивна карта із сотнями обʼєктів - у самих Люберцях, Дзержинському, Октябрьському та інших населених пунктах. Йдеться про заглиблені приміщення для захисту людей у надзвичайних ситуаціях — підвали багатоквартирних будинків, підземні паркінги, поштові відділення та інші споруди.

Подібну карту опублікувала й адміністрація округу Подольськ, а раніше схожі дані з'явились і на сайті Одинцівського округу.

Чому це відбувається саме зараз

Публікація карт збіглась із заявою власника української компанії Fire Point Дениса Штілермана про те, що удари балістичними ракетами по Москві можуть розпочатись уже восени, після завершення випробувань нового снаряда.

Як московський регіон уже стикався з атаками

Підмосков'я вже неодноразово потрапляло під удари українських дронів та ракет під час масштабних операцій углиб території Росії. У середині червня, після одного з наймасштабніших на той момент нальотів дронів на Москву, мешканці регіону масово скаржились на цілковиту відсутність попереджень і сирен повітряної тривоги - про наближення дронів росіяни дізнавались лише на власні очі.

Адміністрація Котельників тоді пояснювала в міському чаті, що оповіщення про повітряні атаки - "крайній, а не рядовий захід", а сирени вмикають лише за "прямої й підтвердженої загрози життю".

Чиновники також відмовлялись надавати мешканцям інформацію про укриття, попри численні запитання в telegram-чаті губернатора Андрія Воробйова - тоді влада заявляла, що дані про розташування укриттів доведуть до населення лише "у період мобілізації та у воєнний час".