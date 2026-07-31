В России испугались ударов по Москве и начали публиковать карты бомбоубежищ
Власти Московской области начали публиковать официальные карты укрытий на фоне заявлений о возможных ударах по Москве и росте страха среди местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Где появились карты укрытий
30 июля на сайте Люберецкого округа появилась интерактивная карта с сотнями объектов - в Люберцах, Дзержинском, Октябрьском и других населенных пунктах. Речь идет об углубленных помещениях для защиты людей в чрезвычайных ситуациях - подвалы многоквартирных домов, подземные паркинги, почтовые отделения и другие сооружения.
Подобную карту опубликовала и администрация округа Подольск, а ранее схожие данные появились и на сайте Одинцовского округа.
Почему это происходит именно сейчас
Публикация карт совпала с заявлением владельца украинской компании Fire Point Дениса Штиллермана о том, что удары баллистическими ракетами по Москве могут начаться уже осенью после завершения испытаний нового снаряда.
Как московский регион уже сталкивался с атаками
Подмосковье уже неоднократно попадало под удары украинских дронов и ракет во время масштабных операций в глубь территории России. В середине июня, после одного из самых масштабных на тот момент налетов дронов на Москву, жители региона массово жаловались на полное отсутствие предупреждений и сирен воздушной тревоги - о приближении дронов россияне узнавали только своими глазами.
Администрация Котельников тогда объясняла в городском чате, что оповещения о воздушных атаках - "крайнее, а не рядовое мероприятие", а сирены включают только при "прямой и подтвержденной угрозе жизни".
Чиновники также отказывались предоставлять жителям информацию о укрытии, несмотря на многочисленные вопросы в telegram-чате губернатора Андрея Воробьева - тогда власти заявляли, что данные о расположении укрытий доведут до населения только "в период мобилизации и в военное время".
Напомним, атаки дронов на Москву и область происходят регулярно. 28 июля дроны массово атаковали Москву - мэр Собянин еще в пять утра сообщал о сбитии более 10 беспилотников, и это оказалось только началом, в зоне удара оказались объекты Wildberries и завод в области.
Не всегда России удается сбить все цели, в июне дроны поразили Московский НПЗ, который сможет возобновить работу только в следующем году.