У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям (фото)

Нагадаємо, раніше партизани влаштували диверсію на "стратегічній" залізниці на території Курської області. Вона забезпечує постійне постачання військ РФ на фронті.

Також партизани провели диверсію на залізниці у Ростовській області. Агенти руху "Атеш" спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі, яка зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області.

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