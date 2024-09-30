ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани влаштували диверсію на "стратегічній" залізниці у Курській області

Понеділок 30 вересня 2024 06:37
UA EN RU
Партизани влаштували диверсію на "стратегічній" залізниці у Курській області Ілюстративне фото: у Курської області партизани влаштували диверсію на залізниці (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представники українського підпілля порушили роботу важливої для логістики російської армії у Курській області залізничної гілки. Противник використовує її для постачання військової техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку ЗС РФ доставляють техніку та боєприпаси на Курский відрізок фронту", - йдеться в публікації руху.

Партизани звернули увагу, що дана залізнична лінія має для ворога "стратегічне значення", оскільки забезпечує постійне постачання військ на фронті.

В "Атеш" зазначили, що порушення роботи даної гілки "послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортування важливої ​​військової техніки".

"Поки ЗС РФ продовжують почуватися в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їх життєво важливій інфраструктурі", - додали підпільники.

Також представники руху спротиву окупації оприлюднили в мережі кадри щодо проведеної у Курській області диверсії. Судячи з представленої мапи, вона була влаштована в районі між Курськом та Золотухіно на півночі регіону.

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, 28 вересня речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що війська РФ перекидають нові сили на Курський напрямок. Однак навіть попри це окупантам все одно доводиться переносити дедлайни, розповів він.

Днями керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко звернув увагу, що російські окупанти провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тим часом, зазначив він, ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше в партизанському русі "Атеш" розповіли, що російські загарбники перекидають техніку з Херсонського напрямку до Курської області. Перед цим вони ремонтують її в окупованому Криму.

Додамо, у сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ нещодавно просунулися в Глушківському районі Курської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область
NEWS
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським