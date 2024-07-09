Партизани провели диверсію на ростовській залізниці

В російській Ростовській області представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кримсько-татарського руху опору "АТЕШ".

В публікації партизанів зазначається, що їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону - Маріуполь, яка розміщена біля населеного пункту Шахти.

"Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України, відповідно активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій", - розповіли представники підпілля.

Також в "АТЕШ" уточнили координати: 47.679981, 40.186874, та оприлюднили кадриданої диверсії.

Партизани наголосили, що продовжують боротьбу з окупантами "всіма силами", та анонсували збільшення кількості диверсій "з кожним днем".

"Військовослужбовцям РФ не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною", - додали в "АТЕШ".

Не перша акція партизанів у Ростовській області

Нагадаємо, перед тим партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області, у двадцятих числах червня.

Підпільники тоді зазначали, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.