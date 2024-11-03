В России сошли с рельсов более 20 вагонов с углем (фото)

Напомним, ранее партизаны устроили диверсию на "стратегической" железной дороге на территории Курской области. Она обеспечивает постоянную поставку войск РФ на фронте.

Также партизаны провели диверсию на железной дороге в Ростовской области. Агенты движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области.

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