В России сошли с рельсов более 20 вагонов с углем (фото)

В России поезд с углем частично сошел с рельсов. Это произошло в ночь на 3 ноября в Башкирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру РФ в Telegram.
Инцидент произошел в ночное время в республике Башкортостан на участке пути Иглино - Дема.
С рельсов сошли 22 вагона, груженные углем. Как утверждает российская прокуратура, в результате аварии пострадавших нет.
Причины аварии пока неизвестны, россияне говорят, что проводят проверку.
Фото: в России сошли с рельсов вагоны (t.me/ptprok)
Напомним, ранее партизаны устроили диверсию на "стратегической" железной дороге на территории Курской области. Она обеспечивает постоянную поставку войск РФ на фронте.
Также партизаны провели диверсию на железной дороге в Ростовской области. Агенты движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.