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В России сошли с рельсов более 20 вагонов с углем (фото)

Фото: в России сошли с рельсов вагоны с углем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России поезд с углем частично сошел с рельсов. Это произошло в ночь на 3 ноября в Башкирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру РФ в Telegram.

Инцидент произошел в ночное время в республике Башкортостан на участке пути Иглино - Дема.

С рельсов сошли 22 вагона, груженные углем. Как утверждает российская прокуратура, в результате аварии пострадавших нет.

Причины аварии пока неизвестны, россияне говорят, что проводят проверку.

Фото: в России сошли с рельсов вагоны (t.me/ptprok)

Напомним, ранее партизаны устроили диверсию на "стратегической" железной дороге на территории Курской области. Она обеспечивает постоянную поставку войск РФ на фронте.

Также партизаны провели диверсию на железной дороге в Ростовской области. Агенты движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области.

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