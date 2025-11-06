ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В России сгорели десятки локомотивов: повстанцы устроили масштабную диверсию, - ГУР

Россия, Четверг 06 ноября 2025 11:14
UA EN RU
В России сгорели десятки локомотивов: повстанцы устроили масштабную диверсию, - ГУР Фото: в России сгорели десятки локомотивов (t.me mchs_official)
Автор: Карина Левицкая

Движение сопротивления "Свобода России" провело серию диверсий на территории государства-агрессора, уничтожив десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения и боеприпасов в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника.

"Повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас является одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления на территории РФ". - отметили в ГУР.

По данным разведки, целью ударов стали локомотивы, которые московиты используют для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.

"Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, которые обеспечивали перевозки военных грузов. Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте", - добавили в ГУР.

Ситуация на фронте

Напомним, что вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и артиллерийскую систему противника.

За минувшие сутки потери врага составили более тысячи человек. Силы обороны Украины также обезвредили шесть боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 172 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники противника.

Стоит отметить, что Генеральный штаб ВСУ сегодня обновил информацию по каждому из направлений фронта. Подробнее о ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Генштаб ВСУ Война России против Украины
Новости
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины