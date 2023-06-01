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У Росії зазвучали заклики до заміни Путіна, - британська розвідка

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Москва, Четвер 01 червня 2023 09:00
У Росії зазвучали заклики до заміни Путіна, - британська розвідка Фото: у Росії знімають табу на критику Путіна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські опозиційні політики долають заборону критики Володимира Путіна. Цьому сприяє різка риторика націонал-патріотів та Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

За даними британської розвідки, Надєждін відкрито критикував війну з моменту вторгнення, але швидше за все це перший заклик до заміни Путіна на державному російському телебаченні з моменту її початку.

"За останні 15 місяців у Росії були введені обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи "Вагнер" Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів подолати табу", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у квітні 2023 року підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до 75%. При цьому близько 30% росіян чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

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