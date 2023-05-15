Близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні

Близько третини (29%) жителів Росії вважають, що їхнє керівництво готове застосувати ядерну зброю проти України "у разі потреби", зворотної думки дотримуються 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного " Левада-центру ".

Найбільше респондентів, які бачать таку готовність керівництва Росії, представлено серед громадян 25-39 років (34%) і тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом.

Близько третини (29%) опитаних вважають виправданим використання Росією ядерної зброї проти України. Проте трохи більше половини (56%) вважають, що застосування такого виду озброєнь не може бути виправдане.

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.