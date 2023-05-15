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Близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні

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Москва, Понеділок 15 травня 2023 10:56
Близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні Фото: третина жителів Росії вимагають від Путіна завдати ядерного удару по Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Близько третини (29%) жителів Росії вважають, що їхнє керівництво готове застосувати ядерну зброю проти України "у разі потреби", зворотної думки дотримуються 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Найбільше респондентів, які бачать таку готовність керівництва Росії, представлено серед громадян 25-39 років (34%) і тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом.

Близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні

Близько третини (29%) опитаних вважають виправданим використання Росією ядерної зброї проти України. Проте трохи більше половини (56%) вважають, що застосування такого виду озброєнь не може бути виправдане.

Близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

За даними "Левада-центру", у квітні 2023 року підтримка війни проти України серед росіян зросла до 75%. Однак більшість вважають, що труднощі ще попереду, а понад 60% із тривогою очікують настання ЗСУ, озброєних західною технікою.

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