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В России зазвучали призывы к смене Путина, - британская разведка

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Москва, Четверг 01 июня 2023 09:00
В России зазвучали призывы к смене Путина, - британская разведка Фото: в России снимают табу на критику Путина (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские оппозиционные политики преодолевают запрет на критику Владимира Путина. Этому способствует резкая риторика национал-патриотов и Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском канале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы восстановить нормальные отношения с Европой.

По данным британской разведки, Надеждин открыто критиковал войну с момента вторжения, но, скорее всего, это первый призыв к замене Путина на государственном российском телевидении с момента ее начала.

"За последние 15 месяцев в России были введены ограничения свободы слова, невиданные с советских времен. Однако существует реальная вероятность того, что недавняя язвительная риторика националистических деятелей, таких как владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин, побуждает оппозиционеров преодолеть табу", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в апреле 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. При этом около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

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