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Війну підтримують 75% жителів Росії, і більшість бояться контрнаступу ЗСУ

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Москва, П'ятниця 28 квітня 2023 10:17
Війну підтримують 75% жителів Росії, і більшість бояться контрнаступу ЗСУ Фото: жителі Росії побоюються контрнаступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка війни проти України серед росіян зросла до 75%. Однак більшість вважають, що труднощі ще попереду, а понад 60% із тривогою очікують настання ЗСУ, озброєних західною технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Наприкінці квітня 2023 року 75% підтримують "дії російських збройних сил в Україні" (місяць тому - 72%), не підтримують - 16% (місяць тому - 20%).

Війну підтримують 75% жителів Росії, і більшість бояться контрнаступу ЗСУ

У квітні трохи збільшилася частка прихильників початку мирних переговорів. Цього місяця їх 51% (у березні - 48%) проти 38% опитаних, які підтримують продовження воєнних дій (у березні - 42%).

Війну підтримують 75% жителів Росії, і більшість бояться контрнаступу ЗСУ

Можливість контрнаступу ЗСУ турбує 62% респондентів (28% - дуже турбує, 34% - скоріше турбує), не турбує - третину.

Війну підтримують 75% жителів Росії, і більшість бояться контрнаступу ЗСУ

Три чверті (77%) опитаних турбують поставки західних озброєнь в Україну, 19% – не турбують.

Війну підтримують 75% жителів Росії, і більшість бояться контрнаступу ЗСУ

Трохи більше половини (52%) респондентів вважають, що основні труднощі, пов'язані зі "спецоперацією", ще попереду, 27% думають, що переживають їх зараз, 10% - що вони позаду.

Війну підтримують 75% жителів Росії, і більшість бояться контрнаступу ЗСУ

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", у лютому 2023 року 63% жителів Росії були впевнені, що війна проти України триває успішно.

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