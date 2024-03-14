У Росії заявляють про "тяжкі бої" у Козинці. На місце нібито виїхав губернатор

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що виїхав у Козинку, щоб "побачити все на власні очі".

Медуза із посиланням на Z-канали повідомила, що в районі Козинки нібито намагалися прорвати російсько-український кордон.

"Стверджується, що там висадився вертолітний десант і йдуть важкі бої. Жодних відеозаписів, які підтверджують ці заяви, немає. Що насправді відбувається у селі, невідомо", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні бійці російських добровольчих формувань, які прорвали кордон із РФ, оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних осіб і військових РФ з 21:00 до 7:00 15 березня.

"Після цього ми розпочинаємо масовану атаку по путінських військових..." - повідомили в "Російському добровольчому корпусі".

Ситуація на кордоні з РФ